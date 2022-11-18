Milli Gazete Erdoğan'ın Esad açılımını böyle gördü. Milyonlarca dolar zararın ve şehitlerin hesabını kim verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede Netanyahu, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzüntülerini iletti. Erdoğan ise seçim zaferinden ötürü Netanyahu’yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi 12 dakika sürerken iki isim, böylece yıllar sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş oldu.

SURİYE İLE SİL BAŞTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın Bali adasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Gazete’den Bekir Şirin’in haberine göre; Erdoğan, seçimden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkilerde “sil baştan” yapılabileceğini söyledi.

G-20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz” şeklinde konuştu.