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  • Milli Gazete Erdoğan'ın Esad açılımını böyle gördü. Milyonlarca dolar zararın ve şehitlerin hesabını kim verecek

Milli Gazete Erdoğan'ın Esad açılımını böyle gördü. Milyonlarca dolar zararın ve şehitlerin hesabını kim verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkilerde “sil baştan” yapılabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:22
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Milyonlarca dolar zararın, milyonlarca sığınmacının, erilen şehitlerin hesabını kim verecek. Milli Gazete Erdoğan'ın Esad açılımını böyle gördü

Milli Gazete Erdoğan'ın Esad açılımını böyle gördü. Milyonlarca dolar zararın ve şehitlerin hesabını kim verecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede Netanyahu, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzüntülerini iletti. Erdoğan ise seçim zaferinden ötürü Netanyahu’yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi 12 dakika sürerken iki isim, böylece yıllar sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş oldu.

SURİYE İLE SİL BAŞTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın Bali adasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Gazete’den Bekir Şirin’in haberine göre; Erdoğan, seçimden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkilerde “sil baştan” yapılabileceğini söyledi.

G-20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz” şeklinde konuştu.

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Üstünlerin hukukunda sistem farklı işler.
18.11.2022 10:35
Onların lügatlarında sorumluluk, hesap verme gibi bir kavram yok. Keşke yapmasaydık, keşke söylemeseydik var. En fazla da Allah affetsin. O kadar. Sorumluluk sadece gariban vatandaşa geçerli.  
 
HANEFİ
18.11.2022 10:28
H.Ş : Sevdiğin kimseyi ölçülü sev olur ki bir gün o, senin buğzettiğin,sevmediğin kimse oluverir. Buna mukabil, buğzettiğin kimseye de ölçülü buğzet olur ki bir gün o, senin sevdiğin kimse oluverir.  
 
Abbas
18.11.2022 10:27
Hesabını kim mi ödeyecek? Dışarıya kaçırılan 500 milyar doları kaçıranların haksız haram kazançlara el koyup ödeyebiliriz, ama olan ülke insanına demiyorum çünkü oyu onlar verdi  
 
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