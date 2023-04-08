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Mansur Yavaş gençlere seslendi. Şimdi çıkarın telefonunuzu. Ama bu sefer...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyasına ait geliştirilen bir iletişim uygulamasını; “Gençler şimdi çıkarın telefonunuzu… Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için” diyerek duyurdu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:05
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ABB Başkanı Mansur Yavaş gençlere seslendi

Mansur Yavaş gençlere seslendi. Şimdi çıkarın telefonunuzu. Ama bu sefer...
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlere yönelik hazırlanan mobil uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gençlere seslenen Yavaş “Gençler şimdi çıkarın telefonunuzu… Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için” dedi.

Yavaş, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"Gençler şimdi çıkarın telefonunuzu… Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için. Mansur Yavaş 2023 seçim uygulamamızı hemen indirerek bize katılabilirsiniz. Programlardan haberdar olabilirsiniz. Arzu ederseniz de gönüllü olarak çalışmalarımıza katılabilirsiniz ve fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şunu da belirteyim; uygulamayı 15 Mayıs’ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Bahar sizi bekliyor olacak. O gün telefona değil, lütfen göğe bakın."

KATILIMCI UYGULAMA

“Mansur Yavaş 2023” mobil uygulaması ile vatandaşlar; gönüllülük çalışmalarına katılabilecek, dilek/öneri/şikâyet bildiriminde bulunabilecek ve bildirimlerin durumunu anlık olarak takip edebilecek.

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