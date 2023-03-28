Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a yanıt: Artık gözler kör olmuş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Konya’daki iftar programında; “Depremde bin 400 belediye başkanının, bin 400 belediye personeli alanlardaydı. Ama ne hikmetse biz bunu açıklıkla ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Hatay’da gördüğümüzü söylediğimiz halde Sayın Cumhurbaşkanımız; ‘11 belediye başkanınız nerede? Hiç görmedik’ diyor. Artık gözler kör olmuş, diyecek bir şey yok. Bir an evvel, böyle ayırt edici durumdan çıkıp, toplumu bir ve beraber etme zamanı çoktan geldi, gitti. Cuma günleri, Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyoruz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, bu akşam Konya’da düzenlenen iftar programına katıldı.

Mansur Yavaş, Konya’daki İftar Programı’nda şöyle konuştu:

“Değerli Konyalılar. Biz buraya daha önce de büyükşehir belediye başkanları toplantısı için geldik. Konya’nın her tarafına yayıldık. 11 büyükşehir ve diğer belediye başkalarımız Konyalılarla görüştüler. Özellikle organize sanayiler veya ilçelerdeki sorunlar hakkında bilgiler aldılar. Bugün yine Ereğli’de bir toplantımız oldu. Gençlerle, Ereğli halkıyla buluştuk. Daha sonra yolda gelirken Karapınar’da çiftçiler bizi durdurdular. Zorluklarından bahsettiler. Konya’nın ne kadar ticaretle, organize sanayilerle ileri gittiğini görüyoruz ama sonuçta bir tarım şehri. Benim memleketim Beypazarı’nda havuçta rakibim. Beraber bütün Türkiye’ye havuç satıyoruz.

“KONYA OVASI’NIN ÇÖLLEŞMEDEN ÖNCE, MUTLAKA BİR TEDBİR ALINIP SUYA KAVUŞTURULMASI GEREKİR”

Aynı sorunlar bizde de var. Su sorunlarımız var. Buradaki obrukları görüyoruz. Aynı şekilde bizde de yerin altında binlerce sondaj var. Ama bunların da mutlaka bir tedbir alıp, Konya Ovası’nın da mutlaka ve mutlaka ileri yıllara, çölleşmeden önce, mutlaka bir tedbir alınıp suya kavuşturulması gerekir. Sözlerin sahipleri burada. İnşallah beraber çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah bizi başarılı kılar.

“ARTIK GÖZLER KÖR OLMUŞ, DİYECEK BİR ŞEY YOK”

Ülkemiz çok zor durumda. Gerçekten zor durumda. Öyle bir şey ki ağzınızı açtığınız zaman biri bir şey mi diyecek. Ne demokrasi kaldı ne bir şey kaldı. Şimdi bakın, burada huzurunuzda söylüyorum. Pandemide bütün belediye başkanları çok güzel çalışmalar yaptı. Depremde de bin 400 belediye başkanının, bin 400 belediye personeli alanlardaydı. Ama ne hikmetse biz bunu açıklıkla ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Hatay’da gördüğümüzü söyleyip, herkes gücü yettiğince ufak beldeden büyük belediyeye kadar çalıştığını söylediğimiz halde her nasılsa, mübarek gün sayın Cumhurbaşkanımız; ’11 belediye başkanınız nerede? Hiç görmedik’ diyor. Artık gözler kör olmuş, diyecek bir şey yok.

“CUMA ÇIKIŞI HAKARET YEMEK İSTEMİYORUZ”

Bir an evvel, böyle ayırt edici durumdan çıkıp, toplumu bir ve beraber etme zamanı çoktan geldi, gitti. Cuma günleri, Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyoruz. Biz hiç kimse gibi düşünmek zorunda değiliz. Kimse de bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz onlar gibi düşünmüyoruz. Bir başkası gibi düşünmüyoruz diye hakaret yemek zorunda değiliz. Ne asalağız ne bir şeyiz. Bu şerefli Türk milletine hizmet etmekte övünen ve bunu elinden geldiğince yapan belediye başkanlarıyız. Bu şekilde de olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah 14 Mayıs’ta Türk milletinin yüzünü güldürecek. Artık bu kavga ortamı inşallah ortadan kalkacak. Hep beraber çalışacağız ve inşallah başaracağız.”