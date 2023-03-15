Akşener'den Mansur Yavaş'a teşekkür. Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bölgesini bu defa da sel felaketi vurdu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye acilen müdahale edilirken buraya yardım gönderenler arasına Ankara Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıçı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık" ifadelerine yer verdi.

MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yavaş'ın sel felaketi olan bölgeye yardım gönderdiklerine dair paylaşımına yorumda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları yazdı:

"Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin...

Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz.

Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!"