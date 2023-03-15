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Akşener'den Mansur Yavaş'a teşekkür. Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a ekip gönderdiklerini açıkladığı sosyal medya paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:34
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ABB sel felaketi için onlarca araç ve personelle harekete geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den teşekkür geldi

Akşener'den Mansur Yavaş'a teşekkür. Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bölgesini bu defa da sel felaketi vurdu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye acilen müdahale edilirken buraya yardım gönderenler arasına Ankara Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıçı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık" ifadelerine yer verdi.

MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yavaş'ın sel felaketi olan bölgeye yardım gönderdiklerine dair paylaşımına yorumda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları yazdı:

"Allah razı olsun, ayaklarınıza taş değdirmesin...

Her ne kadar hükûmetin başı ve liyakatsiz ekibi, bu fedakârlığa destek olacağına köstek olmayı seçse de; Artık bu kötülüğün sonuna geliyoruz.

Hiç merak etmeyin; Milletimizle birlikte tarih yazacağız!"

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