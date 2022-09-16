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AKP’li meclis üyeleri fena yakalandı: Rant varken evet rant yokken hayır

ABB tarafından başlatılmak istenen Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP’nin Grup Başkanvekili Murat Köse’nin ise daha önce aynı yer için hazırlanan rant projelerine evet dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:48
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ABB'nin kentsel dönüşüm yapmak istediği bölge için daha önce evet oyu veren AKP'liler rant ortadan kalkınca hayır oyu verdi

AKP’li meclis üyeleri fena yakalandı: Rant varken evet rant yokken hayır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), yıllardır yapılmayan ve bölgede adli vakaların yaşandığı Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapımı için harekete geçti. Hak sahiplerine verilmek üzere yapılacak 460 konutluk proje Meclis komisyonunda kabul edildi ancak Belediye Meclisi’nde reddedildi. Ret oyu veren AKP Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için binden fazla konut içeren rantlı projelere 2009, 2011, 2018 yıllarında “evet” oyu verdiği ortaya çıktı.

Her gün adli vakaların yaşandığı Ankara Şirindere Vadisi’ni yatay mimariye uygun, halka açık bir rekreasyon alanına dönüştüren kentsel dönüşüm projesinde “nasıl yani” sorusunu akla getiren gelişmeler yaşandı.

251 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLECEKTİ

Şirindere Vadisi’nde yıllardır mağdur olan hak sahiplerine verilmek üzere yapılacak olan 460 konutluk proje, komisyonda kabul edilmesine rağmen AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. 251 adedi gecekondu sahiplerine verilmek üzere yapılacak ve diğer konutların geliriyle de projenin maliyetinin karşılanması hedeflenen çalışma başlayamadı.

MURAT KÖSE’NİN GEÇMİŞTE “EVET” OYU VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgede metruk yapılar bulunmasına ve adli vakalar yaşanmasına rağmen ekolojik dengenin bozulacağını iddia ederek 460 konutluk projeyi engelleyen AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için 2009, 2011, 2018 yıllarında yapılan, binden fazla konut içeren rantlı projelere “evet” oyu verdiği ortaya çıktı.

Geçmişte büyük blokların yer aldığı projeye evet oyu veren Köse’nin bölgeyi gerçek bir yeşil alan haline getirecek yeni proje için hayır oyu vermesi, Ankar Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın projelerini engelleme girişimi olarak değerlendirildi.

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Sokaktaki Adam
16.09.2022 17:25
Akp döneminde İstanbul ve Ankara’da hangi belediye Meclis üyeleri imar değişikliklerinde sessiz kalıp rant sağlamıştır bunun incelenip ucu kime dokunursa dokunsun açıklanması lazım  
 
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