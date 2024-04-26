Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a mermi gibi sözler. Diyanet İşleri Başkanı duayı eline mi yazar? 90 yaşındaki anneannem ezbere bilirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'a mermi gibi sözler. Diyanet İşleri Başkanı duayı eline mi yazar? 90 yaşındaki anneannem ezbere bilirdi
Erdoğan ile bir açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duayı elindeki nottan kopya çekerek okuduğu anlar gündem olmuştu. Fatih Altaylı o anlar için "Diyanet İşleri Başkanı duayı eline mi yazar kardeşim? Anneannem 90 yaşında ezbere bilirdi duaları" diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eline yazdığı 'kopya' ile dua okuduğu görüntülere tepki gösterdi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUAYI ELİNE Mİ YAZAR KARDEŞİM?"

Altaylı kendi YouTube kanalındaki yayınında Erbaş'ın o anlarını hatırlatarak "Bir yerde minbere çıkmış dua okuyor, bir yerde de bir siyasetçinin yanında dua okuyor. Sürekli bir dua okuma hali içerisinde... Eline yazmış okuyor kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı duayı eline mi yazar kardeşim? Benim anneannem 90 yaşında ezbere bilirdi duaları. Sen duayı eline yazıyorsan, ben senin ilahiyat fakültesi bitirdiğinden, hafızlığından emin olamam. Emin olamam değil, eminim ki değilsin." ifadelerini kullandı.

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"SÖZLERİ MERMİ GİBİ"

Altaylı'nın bu yorumuna sosyal medya kullanıcıları "Sözleri mermi gibi, Ben ilahiyat fakültesi mezunu değilim ama Yasin süresini ezbere bilirim elime de yazmam" gibi yorumlar yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dua okuması için sahneye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı davet etmiş, Erdoğan'ın solunda durarak dua okuyan Erbaş'ın duayı eline yazdığı görülmüştü. O anlarda Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkan Yardımcısı olan Metin Kaptanoğlu bu olaya tanık olmuş ve güldüğü anlar kameraya yansımıştı.

Kaptanoğlu, güldüğü esnada başını öne eğerek Erdoğan'ın arkasına saklanmaya çalışsa da görüntülerde çıkmasına engel olamadığı ortaya çıkmıştı.

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Ali Erbaş'ın 'İyi derecede' Arapça bilmediği görülmüştü.

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