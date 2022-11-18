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Biden elinde talimat kağıtlarıyla yakalandı: Ne yapması gerektiği tek tek yazıyordu

ABD Başkanı Joe Biden’ın kağıtlarda ne yapmasının gerektiğinin tek tek yazılı olduğu görüldü. ''Şimdi sayfayı çevir'' talimatına kadar her ayrıntı büyük ve kalın puntolarla yazılmış halde olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:07
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ABD Başkanı Joe Biden elinde talimat kağıtlarıyla yakalandı. Ne yapması gerektiği tek tek yazıyordu

Biden elinde talimat kağıtlarıyla yakalandı: Ne yapması gerektiği tek tek yazıyordu
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Bu yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi, geçtiğimiz gün sona erdi.

Dünya liderleri evlerine dönerken Son zamanlardaki hareketleri ve sözleri nedeniyle sıklıkla sağlık durumunun iyi olmadığına ilişkin iddiaların ortaya çıktığı ABD Başkanı Joe Biden yine gündeme damgasını vurmayı başardı. Zirvede ikili ve toplu görüşmeler sırasında Biden'ın çekilen bir fotoğrafı dikkat çekti.

Son zamanlarda unutkan davranışları ve sözleri karıştırmasıyla gündemden düşmeyen Joe Biden'ın elindeki kağıtlarda tek tek ne yapması gerektiği yazıyordu. Biden'ın çekilen bu fotoğrafı ve elindeki talimat listesi içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

''MERKEZDE OTURACAKSIN, KONUŞMA YAPACAKSIN''

Biden'ın kağıdında, "Sen merkezde oturacaksın", "Açılış konuşmalarını sen yapacaksın" şeklinde talimatlar yer aldığı görüldü. Notlar arasında oturmadan önce liderlerle ne zaman fotoğraf çekeceği de yer aldı.

''ŞİMDİ SAYFAYI ÇEVİR''

Biden'ın yapması gerekenler kalın ve büyük harflerle anlatılırken, Biden'ın sayfayı çevirmesi gerektiği dahi söylenildi. Notlarda kalın ve büyük harfler ile "SEN" vurgusu yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Biden haziran ayında iş insanları ile yaptığı toplantıda da birçok kez kopya kâğıdı kullanırken yakalanmıştı.

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türker
18.11.2022 09:15
bidon su alıyor, beyni sulanmış. talimatla bu iş olmaz.  
 
Yakup İ
18.11.2022 09:14
adam homonoid, talimatla iş yapması normal  
 
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