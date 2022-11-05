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Biden’dan dikkat çeken çıkış: Beni azledeceklerini duydum

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması durumunda, kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 04:54
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Biden’dan dikkat çeken çıkış: Beni azledeceklerini duydum

Biden’dan dikkat çeken çıkış: Beni azledeceklerini duydum
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ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Diego kentinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığına göre; ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin hayati önemde olduğunu belirten Demokrat Biden, Cumhuriyetçilere yüklendi.

Biden, "Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senatoyu geri kazanırsa, beni azledeceklerini duydum. Beni ne için azledeceklerini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

ABD'de yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Senato'da da "yüksek ihtimal" çoğunluğu kazanmaları bekleniyor.

Amerikalılar, 8 Kasım'daki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

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adem
5.11.2022 05:03
Sanki ABD'yi seçilen başkanlar mı yönetiyor, dünyayı yönetenler bu ülkeyi de yönetiyor sadece seçilenler bir piyon  
 
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