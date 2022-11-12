Konuşurken çığlık atıp pankart açtılar. Biden'ın sesini kıstılar

ABD Başkanı Joe Biden Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP27) katıldı.Konuşma yaparken, çevrecilerin protestosuyla karşılaştı. İklim değişikliğiyle mücadele planlarına değinen Biden, yönetiminin karbon emisyonlarını azaltmak için “dönüşümsel değişiklikler” yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

İşte tam bu sırada güvenliği aşıp, salona girmeyi başaran çevreciler bir anda çığlık atmaya başladı. Biden'ın yüzünde şaşkın bir ifade belirirken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

ABD vizyonunu “iklim konusunda güvenilir, kararlı bir küresel lider” olarak tanımlayan Biden'ın konuşması, salondaki fosil yakıt karşıtı grubun protestosuyla yarıda kaldı. Biden konuştuğu sırada salonda birden çığlık sesi duyuldu.

Biden konuşmasını keserek ne olduğunu anlamaya çalışırken, grup ayağa kalkarak pankart açtı. Salondaki görevlilerden ise duruma müdahale gecikmedi. Protestocular dışarıya çıkarıldı, Biden konuşmasına devam etti.