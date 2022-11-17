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ABD Başkanı Rus kameramanın kol kaslarına vuruldu: Kasları baldırlarım kadar

ABD Başkanı G20 zirvesinde Rus kameramanın kol kaslarına dokunarak “Kasları benim baldırlarım kadar” dedi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:23
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ABD Başkanı Joe Biden, Rus kameraman Yuri Şolmov’un kol kaslarına vuruldu: Kasları baldırlarım kadar

ABD Başkanı Rus kameramanın kol kaslarına vuruldu: Kasları baldırlarım kadar
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ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı. Zirveyi takip eden Rus kameraman Yuri Şolmov, temaslarda bulunan Biden'ın dikkatini çekti.

“KASLARINI ÇOK MERAK EDİYORUM”
Şolmov'a yönelen Biden, "Bu adamın kaslarını çok merak ediyorum." dedi. O sırada gülüşmeler yaşandı.

"Kasları benim baldırlarım kadar büyük. Şuna bakın." ifadelerini kullanan Biden, "Aynı tarafta olduğumuzu düşünüyorum." diye devam etti.

"KİM OLDUĞU UMURUMDA DEĞİL"
Biden'ın yanındakilerden biri, "O bir Rus" deyince, 79 yaşındaki ABD Başkanı, "Kim olduğu umurumda değil. Kasları gerçek. Biz onlara silah diyoruz." karşılığını verdi.

“BUNU BEKLEMİYORDUM, PAZILARIMA DOKUNDU”
Kameraman Şolmov, daha sonra ABD Başkanı'nın tavırlarını anlatırken, "Yavaşça bana doğru yürümeye başladı. Bunu beklemiyordum. Kollarımın ne kadar büyük olduğunu söylemeye başladı, pazılarıma dokundu." dedi.

Rus basınına yaptığı spordan da bahseden Şolmov, 7 yıldır üst üste, haftada 4-5 kez, iş gezilerinde ve tatilde bile çok çalıştığını söyledi.

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