PKK’nın hamisi Barzani’den ABD ile gizli anlaşma. İran ve Irak açıklama talep etti, Türkiye’den tık yok

ABD'nin Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle gizli bir anlaşma imzaladığı bildirilirken, bu hareket Irak ve İran yönetimlerinin tepkisini çekti.

PKK’nın hamisi Barzani’den ABD ile gizli anlaşma. İran ve Irak açıklama talep etti, Türkiye’den tık yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile ABD arasındaki gizli anlaşmaya ilişkin bir soruya yanıt vererek, "İran ve Irak hükümetleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine ve ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasına dayanıyor. Irak hükümetinin de aynı çerçevede hareket etmesini bekliyoruz. Hem Irak hükümeti hem de bölgesel Kürt makamları sorumlu davranmalı ve İran ile ilişkilerde komşuluk politikasını sürdürmeye bağlı kalmalıdır” ifadelerini kullandı.

''ABD HÜKÜMETİ'NE HİÇBİR ZAMAN GÜVENMEDİK''

Sözcü, ‘’ABD hükümetine hiçbir zaman güvenmedik ve güvenmeyeceğiz çünkü o, ilişkilerini ülkeler arasında gerilim yaratmak için yürüttü. Irak hükümeti bu konuya mutlaka açıklık getirecektir ve bölgesel makamlar da bu konuda açıklama yapmalıdır’’ dedi.

İran'ın talebi, Irak medyasının ABD'nin geçtiğimiz günlerde Irak merkezi hükümetinin onayını almadan bölgeye hava savunma sistemleri gibi silahlar sağlamak için Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile gizli bir silah anlaşması imzaladığını bildirmesinin ardından geldi.

Irak haber sitesi Al-Maalomah, ABD'nin Irak merkezi hükümetinin katılımı olmadan imzalanan bir anlaşmayla bölgesel yönetime, gelişmiş hava savunma sistemlerinin satışını onayladığını bildirilirken, bu durumun uluslararası hukuka ve diplomatik normlara aykırı olduğu ifade edildi.

IRAK VE İRAN'IN ENDİŞELERİ ARTTI

Iraklı milletvekili Jassem al-Mousavi, hareketin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, hiçbir bölgesel yönetimin, federal hükümetten uzakta eyaletlerle doğrudan anlaşmaya hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.

Irak'taki hoşnutsuzluğa ek olarak, ABD'nin hamlesi İran'da, ABD'nin Irak'taki İranlı ayrılıkçı Kürt grupları destekleyen önceki pozisyonları nedeniyle endişeleri artırdı.

Geçen yılın Eylül ayından bu yana İran, Kuzey Irak'taki bu grupları birkaç kez hedef almıştı. İran ve Irak yakın zamanda, Irak federal hükümetinin bu grupların faaliyetlerini engellemesini zorunlu kılan bir güvenlik anlaşması imzaladılar.

İRAN VE IRAK HÜKÜMETİ AÇIKLAMA BEKLERKEN TÜRKİYE'DEN SES YOK

Gruplar İran ve Irak arasında çekişme kaynağı olmuştur. “Silahlı mülteci olmak, orada konuşlanan grupların mülteci olmadığını, terörist niteliklere ve bölücü saiklere sahip olduğunu gösteriyor. Kanaani, Irak hükümeti ve bölgesel yetkililerin endişeleri ve tehditleri çözmesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan İran ve Irak yönetimleri bölgesel yönetimden açıklama talep ederken, Türkiye tarafından konuyla ilgili paylaşım yapılmaması dikkatleri çekti.

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