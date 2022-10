İşte nükleer füzenin düşeceği ilk şehir. Doktor Kıyamet kâbus senaryosunu açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam etmesi dünyası tedirgin etmeyi sürdürüyor. Bu süreçte Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle aralarındaki büyük gerginlik artarak devam ediyor. Bu da tüm dünyayı tedirgin ediyor. Rusya'dan gelen haberler ise bu gerginliğin daha da artacağını göstermesi bakımından dikkat çekti. Diğer yandan Kremlin güdümündeki medya nükleer tehditlerini sürdürmesi dikkatlerden kaçmadı.

Nükleer Savaş endişesi sürerken ABD'den gündem sarsan bir iddia geldi. Doktor Kıyamet olarak bilinen Nouriel Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıklaması korkuttu.

“NEW YORK'TA OLMAK GÜVENLİ DEĞİL”

2008’deki mali krizi tahmin eden 64 yaşındaki New York Üniversitesi (NYU) ekonomi profesörü kâbus senaryosunu şu sözlerle açıkladı:

“Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var. Böyle bir senaryoda nükleer füzelerin ABD topraklarındaki ilk hedefinin ülkenin finans başkenti New York olacak. 'New York'ta olmak güvenli değil”

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında Avrupa ve ABD başkentlerine ulaşabilecek menzile sahip olduğunun vurgulanması korkuttu.

Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında olduğu vurgulandı.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu ifade edildi.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası olduğu biliniyor. Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini duyurmuştu.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı olduğu bildirildi.