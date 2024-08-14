Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında işçilerin kaldığı yapıda göçük: 13 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında işçilerin kaldığı yapıda göçük: 13 yaralı

Adapazarı'nda bulunan Sakarya Şehir Hastanesi'nin inşaat alanında, işçilerin ikamet ettiği prefabrik bir binanın tavanının çökmesi sonucu 13 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve hızla müdahale edilmesi için sağlık, arama kurtarma, itfaiye ve emniyet güçleri olay yerine yönlendirildi.

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İnşaatı süren ve 1000 yatak kapasitesine sahip olan hastane alanında, 300 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan üç katlı işçi barınağında yaşanan bu üzücü kaza sonrasında, yaralılar derhal çevredeki hastanelere sevk edildi.

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AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis nezaretinde kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatarak, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalara başladı.

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