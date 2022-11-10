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Putin imzaladı. Eşcinsellik 'yıkıcı değerler' kategorisine alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı, “Rusya'nın Geleneksel Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararnameyle eş cinsellik “yıkıcı fikir ve değerler" kategorisine aldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 01:23
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Eşcinsellik propagandasının yasaklanmasına dair kararlar alınan Rusya'da Putin yeni bir karara imza attı

Putin imzaladı. Eşcinsellik 'yıkıcı değerler' kategorisine alındı
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Daha önce eşcinsellik propagandasının yasaklanmasına dair kararlar alınan Rusya'da bu kez eş cinsellik, Rus toplumu için “yıkıcı fikir ve değerler" kategorisine alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı, “Rusya'nın Geleneksek Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararname ile eş cinselliğin Rus toplumuna zarar verdiği vurgusu yapılarak, Rus toplumu için tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Kararnamede, eş cinsellik için, "Rusya vatandaşları üzerindeki yıkıcı ideolojik etkinin ülkedeki demografik durum için bir tehdit haline geldiği" belirtilerek, eş cinsellik, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kategorisi içerisinde tutuldu.

"GELENEKSEL DEĞERLER RUS TOPLUMUNUN TEMELİDİR"

Rus halkının manevi değerlerinin korunmasına yönelik alınan kararda, "Rus vatandaşlarının dünya görüşünü oluşturan ve bunu nesilden nesile aktaran ve birliğini oluşturan ahlaki değerlerdir. Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerler, Rus toplumunun temelidir" denildi.

DEVLET DESTEK SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK

Kararnamede, Rus toplum kültürünün tahrif edilmesine karşı programlar üretileceği ifade edilerek, "Kararname, stratejik planlamaların hazırlanması, bölümler arası koordinasyonun sağlanması, kültür ve eğitim alanındaki projeler için devlet destek sisteminin iyileştirilmesi, biçim ve yöntemlerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere geleneksel değerlerin korunması için çalışmaların yürütüleceği ana alanları listeler" denildi. (İHA)

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