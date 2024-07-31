ABD’de Nevada'daki maksimum güvenlikli hapishanede şiddetli kavga

Kavganın çete bağlantılı olduğu belirtildi.

Las Vegas'ın yaklaşık 400 kilometre kuzeyinde bulunan Ely Eyalet Hapishanesi'nde çıkan kavgada, mahkumlar arasında yaşanan şiddet olayında 3 kişinin öldüğü ve 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yaralı mahkumlardan dokuzunun bıçaklandığı bildirildi. Hapishane görevlilerinin kavgadan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Nevada Valisi Joe Lombardo'nun ofisi, kavganın çeteler arası bir çatışmadan kaynaklandığını belirtti. Kavganın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ölen mahkumlardan ikisinin isimleri Connor Brown (22) ve Zackaria Luz (43) olarak açıklandı. Luz, daha önce Aryan Savaşçıları (Aryan Warriors) çetesinin liderlerinden biri olarak tanımlanmıştı.

Nevada Ceza İnfaz Kurumu, olay sonrası eyalet genelindeki tüm hapishanelerde ziyaretlerin süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu. Nevada eyaletinde bu yıl hapishanelerde toplam 21 ölüm vakası yaşandı, Ely Eyalet Hapishanesi’nde ise 2 ölüm vakası kaydedildi.

Hapishane, 2022'de yetersiz yiyecek ve güvenlik koşullarını protesto eden mahkumların açlık grevine de sahne olmuştu.

Bin 183 mahkum kapasitesine sahip Ely Eyalet Hapishanesi'nde 400 çalışan bulunuyor. Eyalette 2006 yılından bu yana ölüm cezası infaz edilmedi.