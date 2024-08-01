YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin 2 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, adayların merakla beklediği tercih sonuçlarının açıklanma tarihi yakınlaşıyor. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama takvimine göre, YKS tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği konusunda bilgilendirme yapılacak ve adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası aracılığıyla bu bilgilere ulaşabilecekler.



2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması, son başvuru tarihi olan 2 Ağustos'tan sonra iki hafta içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Adayların, 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde, tercih sonuçlarına erişebilecekleri beklenmektedir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



ÖSYM, adayların tercihlerini belirli tarihlerde ve kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapmalarını öngörüyor. Tercih sürecinin, Aday İşlemleri Sistemi'ndeki (AİS) talimatlar doğrultusunda tamamlanması gerekiyor. Adayların, başvuru merkezleri aracılığıyla veya posta yoluyla tercih göndermeleri kabul edilmeyecek; yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri aracılığıyla resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabileceklerini duyurdu. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin belgelerin basımı yapılmayacak ve bu belgeler adayların ev adreslerine postalanmayacak. Adaylar, tercih sonuçlarını yalnızca online platform üzerinden takip edebilecekler.