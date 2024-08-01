YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercih süreci, adaylar için büyük bir önem taşıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) elde ettikleri puanlarla üniversite tercihi yapan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin 2 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, adayların merakla beklediği tercih sonuçlarının açıklanma tarihi yakınlaşıyor. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama takvimine göre, YKS tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği konusunda bilgilendirme yapılacak ve adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası aracılığıyla bu bilgilere ulaşabilecekler.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması, son başvuru tarihi olan 2 Ağustos'tan sonra iki hafta içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Adayların, 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde, tercih sonuçlarına erişebilecekleri beklenmektedir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM, adayların tercihlerini belirli tarihlerde ve kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapmalarını öngörüyor. Tercih sürecinin, Aday İşlemleri Sistemi'ndeki (AİS) talimatlar doğrultusunda tamamlanması gerekiyor. Adayların, başvuru merkezleri aracılığıyla veya posta yoluyla tercih göndermeleri kabul edilmeyecek; yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri aracılığıyla resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabileceklerini duyurdu. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin belgelerin basımı yapılmayacak ve bu belgeler adayların ev adreslerine postalanmayacak. Adaylar, tercih sonuçlarını yalnızca online platform üzerinden takip edebilecekler.

İlgili Haberler
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
ABD’de Nevada'daki maksimum güvenlikli hapishanede şiddetli kavga
ABD’de Nevada'daki maksimum güvenlikli hapishanede şiddetli kavga
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Bolu'da traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın hayatını kaybetti
Bolu'da traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın hayatını kaybetti
Son Haberler
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması Gündem
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması
Bu duruş Paris'e damga vurdu. Elon Musk bile Yusuf Dikeç'e alkış tuttu Spor
Bu duruş Paris'e damga vurdu. Elon Musk bile Yusuf Dikeç'e alkış tuttu
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı Dünya
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu çıktı: 4 kişi kusursuz sayıldı Gündem
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu çıktı: 4 kişi kusursuz sayıldı
Otomobile çarpıp kaçtı: Başına öyle bir şey geldi ki anında bulundu Yerel Haberler
Otomobile çarpıp kaçtı: Başına öyle bir şey geldi ki anında bulundu
Tuğrul Türkeş, çok tartışılan ziyaretlerini gerçekleştirdi Gündem
Tuğrul Türkeş, çok tartışılan ziyaretlerini gerçekleştirdi