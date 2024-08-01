Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi ile ilgili yeni bir sirküleri kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılının ikinci geçici vergi dönemi için uygulanacak olan yeniden değerleme oranını %22,20 olarak açıkladı. Resmi duyuru, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kamuoyuna ilan edildi. Yayımlanan sirkülerde, Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesinin (B) bendi uyarınca belirlenen bu oran, mükelleflerin dikkatine sunuldu.

Söz konusu oran, geçici vergi dönemlerinde mali yükümlülüklerin hesaplanmasında esas alınacak ve vergi matrahının tespitinde önemli bir rol oynayacak. GİB'in bu açıklaması, vergi mevzuatı takipçileri ve mali müşavirler tarafından yakından inceleniyor.

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