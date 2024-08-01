ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması

Türkiye genelinde düzenlenen merkezi sınav, 92 farklı ildeki özenle seçilmiş merkezlerde gerçekleştirildi. Toplamda 157,530 adayın katılım gösterdiği bu önemli sınav için, 464 bina ve 6,042 derslik kullanıma açıldı. Sınavın sorunsuz yürütülmesini sağlamak üzere 21,654 personel görev aldı. Adaylar, hem sayısal hem de sözel becerilerini ölçen toplam 100 soruyu çözmek için 150 dakika süreyle sınandılar.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuçlarının, 16 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyuruldu. ALES puanlarının, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olduğu belirtildi. Bu bağlamda, 2024 yılında ALES'e katılan adayların aldıkları puanlar, 2029 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Adaylar, bu süre zarfında puanlarını akademik kariyerlerinde ve çeşitli kurumların kadrolarına başvuruda kullanabilecekler.