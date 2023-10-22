ABD'den İran'a karşı kritik hamle. Uçak gemilerinden sonra füze gönderecekler

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, bütün dünyanın gözü de Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. ABD, tehdit olarak tanımladığı İran'a karşı bölgeye füze gönderme kararı aldı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Patriot savunma füzelerinin yanı sıra Orta Doğu'ya Yüksek İrtifa Hava Savunması füzelerinin (THAAD) gönderileceği belirtildi. THAAD sistemi, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında vurmak için tasarlandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin 'İran ve onun vekil güçlerinin Orta Doğu bölgesindeki son gerilimini' karşı yapıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın iki hafta önce patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılar arttı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e kaydırdı ve İsrail'e ek teçhizat ve mühimmat verme sözü verdi.

THAAD NEDİR?

Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri nihai aşamalarında iken düşürme kapasitesi bulunuyor. 200 km'lik bir menzilde 150 kilometrelik bir irtifaya ulaşabilir. Sistem 'Vur ve öldür' teknolojisini kullanıyor. Savaş başlıklarını kinetik enerji ile yok ediyor.