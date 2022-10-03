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Rusya nükleer cephaneliğini göstererek tehdit etti

Rus medyası Batı dünyasının Rusya'yı, "nükleer seçeneği kullanmaya zorladığı" belirterek Putin'in meşhur nükleer çantasındaki kırmızı düğmeye basması durumunda nasıl bir kıyamet senaryosunun devreye girebileceğine dair video görüntüleri yayınladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:35
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Rusya nükleer cephaneliğini göstererek açık açık tehdit etti

Rusya nükleer cephaneliğini göstererek tehdit etti
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Rus enerji devi Gazprom'un medya ağı NTV, akşam kuşağında, “ "Nükleer çatışmanın arifesinde - kitle imha silahları nasıl jeopolitik oyunun bir parçası oldu” başlıklı bir programa yer verdi.

Rus televizyonunda yayınlanan görüntülerde, nükleer savaşın neye benzeyeceği ve nükleer savaş çıkması durumunda Rusların ihtiyaç duyacağı teçhizatlar konusunda da uyarılar yapıldı.

Programda Batı dünyasının Rusya'yı, "nükleer seçeneği kullanmaya zorladığı" belirtildi ve Ukrayna'ya yönelik taleplerin kabul edilmesi halinde nükleer savaş tehdidinin azalacağı ifade edildi. Bu sözler Batı basını tarafından "tehdit" olarak değerlendirdi.

Programda değerlendirmelerine yer verilen, Moskova'daki Yüksek Ekonomi Okulu'ndan askeri ve siyasi analist Vasily Kashin, "Kaynaklarda ve konvansiyonel silahlarda üstünlüğün Batı'dan yana olduğu bir durumdayız. Rusya'nın gücü nükleer cephaneliğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntüler, Rus ordusunun binlerce mil ötedeki Sibirya'dan merkezi bölgelere yeni savaş ekipmanları sevk ettiği bir süreçte geldi.

Çeçen lider Ramzan Kadirov'un, Ukrayna'da "düşük verimli nükleer silahlar" kullanılması çağrısında bulunmasından sadece birkaç saat sonra, savaş bölgesinden yaklaşık 3 bin mil uzaklıktaki Krasnoyarsk'tan Batı'ya doğru ilerleyen bir silah konvoyunun görüntüleri basında yer almıştı.

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merdanoğlu
3.10.2022 12:00
delilerin elinde nükleer büyük tehlike doğurur zamanında engellenmesi lazımdır yoksa tüm dünyanın sonu karanlık olacaktır radyasyon onlarca yıl ürünlere zarar verir kıtlık başlar kanser artar vs vs vs  
 
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