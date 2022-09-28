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ABD'den 3. Dünya savaşı çıkartacak açıklama: NATO'ya yönelik sayarız

ABD Senatosu Adalet Komitesi, "Nuremberg'den Ukrayna'ya: Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar İçin Mesuliyet" başlıklı bir oturum düzenledi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:42
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ABDli isimden NATOya yönelik nükleer tehdit açıklaması

ABD'den 3. Dünya savaşı çıkartacak açıklama: NATO'ya yönelik sayarız
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Oturumda konuşan senatörler, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar için hesap vermesi gerektiğini vurgularken, Güney Carolina Senatörü Graham'den nükleer konusunda bir çıkış geldi.

Açıklamayı, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham yaptı. Graham, Ukrayna'ya yönelik bir nükleer saldırıyı NATO'ya yönelik sayacaklarını bildirdi.  ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, " Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız." şeklinde açıklama yaptı.

"TÜM AVRUYA'YI ETKİLER"

Graham, "Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız. Radyasyon sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı etkiler." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 21. yüzyıl boyunca nükleeri "şantaj" amaçlı kullandığını belirten Graham, "Bu şantaja hemen karşı çıkmalıyız. (Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake) Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun yok edici sonuçları olacağını söyledi ve haklıydı." dedi.

Graham, NATO'nun Rusya'ya net bir mesaj vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'da Putin'in emriyle bir nükleer patlama olursa, bu NATO'nun kendisine yönelik bir saldırı olur. İşte o zaman tüm Amerikan Kongresi, Putin'in üstüne çöker. Bu mesajı veremezsek, Putin ve onun gibi zorbalara karşı çok büyük bir hata yapmış oluruz." görüşünü paylaştı. (AA)

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yerli milli
28.09.2022 23:05
babalar ya da şampiyonlar liginde karşılıklı restleşmeler.  
 
Satır
28.09.2022 22:46
Çernobil patlamasıda tüm avrupayı ve Türkiyeyide etkilemişti.  
 
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