Dünya bu maça kilitlendi

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, FIFA Medya Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sadece bir soru sorulmasına izin verilen dünkü basın toplantısının aksine İranlı gazeteciler, 49 yaşındaki Berhalter'e üst üste sorular sordu. Berhalter, yanıtlarında yeni tartışmalara neden olacak demeçlerden kaçındı.

ABD Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarında, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti ambleminin kullanılmamasıyla ilgili soruya Berhalter, "Postalanan şeyin bizimle ilgisi yok, bizim kontrolümüzde olmadı. Biz sadece maça odaklandık. Yaşananların bir parçası değiliz." yanıtını verdi.

Berhalter, turnuvanın en hassas maçı olacağı ve ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Bizim için bu, iyi bir takım karşısında sadece bir futbol maçı. İki takım da tur atlamayı istiyor. Güzel bir maç olmasını istiyoruz. İran halkının yanındayız ama sadece maça odaklandık." diye konuştu.

Kariyerini Leeds United'da sürdüren ve basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Tyler Adams, besmele çekerek söze başlayan İranlı bir gazetecinin İran'ın adını yanlış telaffuz ettiği uyarısı üzerine, özür diledi.

İRAN'IN HOCASI: PARTİYE KATILIN VE EĞLENİN

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, B Grubu'nda yarın oynayacakları kritik ABD maçı için "Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin." dedi.

FIFA Medya Merkezi'nde tamamen dolu basın toplantısı odasına İranlı gazetecilerin alkışları eşliğinde giren 69 yaşındaki Quieroz, özgüveni, rahatlığı ve gerilimi artırmaktan kaçınan tavırlarıyla dikkati çekti.

Gazetecilerin iki ülke arasındaki kutuplaşmanın yarın maçı nasıl etkileyeceği yönündeki ısrarlı sorularına Portekizli teknik adam, "Sizi anlıyorum. Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin. Futbolda güzellik kazansın. Yarın sadece kazanabilmeyi istiyoruz." yanıtını verdi.

Basın toplantısında diplomatları aratmayan bir performans sergileyen Queiroz, insan hakları, ırkçılık ve acı çeken insanlar için dayanışma çağrısında bulunurken, "okul saldırılarında ölen çocuklar"ı da unutmadı.

Kariyerinde ABD'de takım çalıştırdığını ve kendisi için de özel bir maç olacağını belirten Quieroz, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz iyi bir takıma sahip. Bizim hedefimiz ve odağımız aynı. ABD çok iyi iki maç çıkardı. Çok zor bir maç olacağı belli. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli olacak. Yarın daha iyi, daha güçlü, daha motive bir takım olamaya ihtiyacımız var. Eğer ikinci tura çıkarsak İran'ın katıldığı 6 turnuvada bu ilk kez olacak." diye konuştu.

Quieroz, ABD karşısında savunmada iyi organize ve topa sahip olmayı, yakalandıkları pozisyonlardan sonuç almayı istediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, kendisi ve milli takımıyla ilgili eleştirilerine sert yanıt verdiği Alman futbol adamı Jurgen Klinsmann ile ilgili soruyu cevapsız bıraktı.