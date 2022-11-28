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İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

Yarın oynanacak İran-ABD maçı öncesi ortam gergin.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:04
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Mirza Şeker özel haber. İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti
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MİRZA ŞEKER/ Yeniçağ

İran futbol federasyonu, ABD'deki muadili tarafından iki ülke arasında yaklaşan Dünya Kupası maçı öncesinde İslam Cumhuriyeti bayrağından "Allah" kelimesinin sosyal medya paylaşımlarında kaldırılmasıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulundu.

Devlet haber ajansı IRNA Pazar günü yaptığı açıklamada, "ABD futbol federasyonunun Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağındaki Allah sembolünü kaldırdı" dedi.

Açıklamada, "İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya bir e-posta göndererek ABD federasyonuna ciddi bir uyarıda bulunmasını talep etti" denildi.

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