İran ABD'yi FIFA'ya şikayet etti

MİRZA ŞEKER/ Yeniçağ

İran futbol federasyonu, ABD'deki muadili tarafından iki ülke arasında yaklaşan Dünya Kupası maçı öncesinde İslam Cumhuriyeti bayrağından "Allah" kelimesinin sosyal medya paylaşımlarında kaldırılmasıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulundu.

Devlet haber ajansı IRNA Pazar günü yaptığı açıklamada, "ABD futbol federasyonunun Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağındaki Allah sembolünü kaldırdı" dedi.

Açıklamada, "İran Futbol Federasyonu, FIFA'ya bir e-posta göndererek ABD federasyonuna ciddi bir uyarıda bulunmasını talep etti" denildi.