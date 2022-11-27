ABD İran bayrağını değiştirdi

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ özel haber

ABD futbol federasyonu, iki ülkenin Salı günü oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde İran'daki protestocuları desteklediğini söyleyerek sosyal medyada İran'ın ulusal bayrağını İslam Cumhuriyeti'nin amblemi olmadan kullandı.

Federasyon bugün yaptığı açıklamada, "İran'da temel insan hakları için mücadele eden kadınlara destek" göstermek için sosyal medya hesaplarında resmi bayraktan vazgeçmeye karar verdiğini söyledi.

ABD futbol federasyonu, İslam Cumhuriyeti amblemi olmayan İran bayrağını web sitesinde B Grubu sıralamalarını gösteren bir grafikte sergiledi.

Amblemin yokluğu, ülkenin ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de öldürülmesinden bu yana aylarca süren gösterilerin İran hükümetine meydan okumasıyla ortaya çıktı.