Trabzonspor Fenerbahçe'yi penaltılarda devirdi. Finale yükseldi

U-19 Süper Lig yarı final maçında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.
Normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışlarına geçildi.
Bordo-mavililer, penaltılarda Fenerbahçe'yi 5-3 yendi ve adını finale yazdırdı.
Trabzonspor'un 90 dakika içindeki gollerini 15. dakikada Zekeriya Bulut ve 72. dakikada Ömer Faruk
Duymaz atarken, Fenerbahçe'nin golleri 50. dakikada Kaan Akyazı ve 53. dakikada Zeki Dursun'dan geldi.
FİNALDE RAKİBİ SAMSUNSPOR
Trabzonspor, finalde Galatasaray'ı penaltılar sonucu eleyen Samsunspor ile karşılaşacak.
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