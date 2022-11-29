İran, milli futbolcuları tehdit etti

SEDAT KAYA / Yeniçağ

CNN , Dünya Kupası’na katılan tüm oyuncuların güvenliğinden sorumlu bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İranlı oyuncuların 21 Kasım'da İngiltere'ye karşı oynadıkları açılış maçında ülkenin milli marşını söylemeyi reddetmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) üyeleriyle bir toplantıya çağrıldığını belirtti.

Kaynak, kendilerine, eğer milli marşı söylemezlerse veya Tahran rejimine karşı herhangi bir siyasi protestoya katılırlarsa, ailelerinin “şiddet ve işkence” ile karşı karşıya kalacaklarının söylendiğini iddia etti.

Oyuncular, geçen Cuma günü Galler'e karşı İran'ın 2-0 kazandığı ikinci maçlarından önce marşı söylediler.

Haberde "Katar'da bilgi toplayan ve oyuncuları izleyen çok sayıda İranlı güvenlik görevlisi var" denildi.

Kaynak, ayrıca oyunculara İngiltere maçından önce "hediyeler ve arabalar" sözü verildiğini, ancak rejimin, takımın milli marşı söylemeyi reddetmesinin ardından oyuncuları ve ailelerini tehdit etmeye geçtiğini belirtti.