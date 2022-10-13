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  • F-16 kararı ABD'yi karıştırdı. Türkiye'ye satış sınırlamasının kaldırılması kriz çıkardı

F-16 kararı ABD'yi karıştırdı. Türkiye'ye satış sınırlamasının kaldırılması kriz çıkardı

ABD'nin F-16 kararı senatoyu karıştırdı. Yaşanan krizde Türkiye'ye satışın veto edileceği konuşuluyor.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:30
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Türkiye'ye satış sınırlamasının kaldırıldı: F-16 kararı ABD'yi karıştırdı

F-16 kararı ABD'yi karıştırdı. Türkiye'ye satış sınırlamasının kaldırılması kriz çıkardı
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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan tasarıyı reddetmesi senatoda kriz yarattı. Tasarının fikir babası Menendez, Türkiye'ye satışı veto edeceğini açıkladı.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullar, Senato versiyonundan çıkarılmıştı.

Karar, Türkiye'de memnuniyetle karşılanırken ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve tasarının fikir babası Robert Menendez ise, tepki gösterdi. Bir mesaj yayınlayan Menendez, Senato’nun Türkiye’ye ‘ret’ yanıt vermesi için çalışacağını söyledi. Rum ve Ermeni lobisiyle içli dışlı olan Menendez, “Açık konuşayım: Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu değiştirene kadar Türkiye’ye herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım” diye konuştu.

ÖNCE SENATO ONAYI GEREKİYOR

F-16’ların Türkiye’ye satışına onay verilebilmesi için önce senato tarafından tasarının kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu değişiklikler, ABD Senatosu Savunma Bütçesi (NDAA) yasasında Senatör Menendez ve Chris Van Hollen tarafından sunulmuş, Menendez'in, Başkan Joe Biden yönetimine sunduğu öneride, “Senato Dış İlişkiler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Kongre Savunma Komiteleri onaylamadıkça Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşemez. Bu satışın olmasını istiyorsanız öncelikle ABD'nin çıkarlarına olup olmadığından daha sonra ise Yunanistan'a karşı kullanıp kullanılmayacağından emin olunmalıdır” ifadeleri yer almıştı.

Menendez son açıklaması ile yapılacak herhangi bir sözleşmeyi veto edeceğini açıkça belirtti. Robert Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak bu hakka sahip.

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Hulki
13.10.2022 11:05
F-35 için Türkiye yetkili mahkemelerde tazminat, kar mahrumiyeti vb. davaları açması gerekirken ABD'nin oyalama politikaları ile zaman kaybediliyor ...  
 
Insan
13.10.2022 11:00
Izmirdeki nato ustunu kapatin kim kimi siliyor  
 
Türük Bilge
13.10.2022 10:40
Yürüyen 1971 model murat 131 kalmadı ülkede. Hurda olarak satsan alan yok. 50 yaşındaki f16 ya milleti ikna edeceğiz diye veriyorsunuz algıyı.  
 
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