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Aradılar toplanan bağış paralarını vermemi istediler: Haluk Levent Halk TV canlı yayınında açıkladı

Haluk Levent, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılarak toplanan bağışlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:20
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Haluk Levent'ten flaş 'bağış' açıklaması

Aradılar toplanan bağış paralarını vermemi istediler: Haluk Levent Halk TV canlı yayınında açıkladı
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Ayşenur Arslan'ın aktardığı kulis bilgilerine değinen Haluk Levent, "Devlet görevlisi olmasa da birileri aradı ve toplanan bağış paralarını vermemi istedi" diye konuştu. 

AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent tarafından Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedelerin ihtiyaçları için bağış toplandı. 

Toplanan bağışlar sonrası hedef gösterilen Haluk Levent, "Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! AFAD da bizim AHBAP da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim AHBAP da!" diyerek yanıt vermişti. 

Levent, "Biz yeteri kadar yardım aldık, yardım etmek isteyenler AFAD’a yollasın" dedi. 

NE OLMUŞTU?

AHBAP, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü bağış ve yardım faaliyetleri üzerine, siyasi iktidara yakın sosyal medya hesaplarından ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alınmıştı.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Devlet yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cesur polistir" deyip, "Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır" sözlerini sarf etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada "Zaten yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Bağış ayrı, yardım ayrı. Bizim birçok AFAD da dahil çalıştığımız sivil toplum, dernekler kendileri isterler, 'Bizi denetleyin, bağışçılarımıza karşı bir mahcubiyet içerisinde olmayalım' diye. Ama bunu istismar eden varsa da bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da elbette gereği yerine getirilir, getirilecektir" demişti.

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