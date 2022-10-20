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  • Rapçi Şanışer: Sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan herkesi toplarlar

Rapçi Şanışer: Sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan herkesi toplarlar

Rapçi Şanışer, 17 rapçi ile bir araya gelerek yaptıkları 'Susamam' şarkısını anımsatarak 'sansür yasası'nı eleştirdi. Şanışer, "Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan ya da beni retweet eden herkesi toplarlar." dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:52
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Rapçi Şanışer: Yeni geçen sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan herkesi toplarlar

Rapçi Şanışer: Sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan herkesi toplarlar
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'Şanışer' olarak tanınan rapçi Sarp Palaur'un 2019 yılında 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısı Türkiye gündemine oturmuş, uzun süre konuşulmuştu.

Onedio'dan Zeynep Deniz Güler'e konuşan Sarp Palaur gelecek planları ve hakkında merak edilenlerle ilgili soruları yanıtladı. 

Kariyerine ilişkin "Gönlümce, istediğim şekilde müzik yapmaya devam etmek istiyorum" diyen Şanışer, "Daha önce bir gün Susamam 2 gelecek demiştin. Vakti geldi mi?" sorusuna, "Geçtiğimiz 3 senede ülkemiz çok değişti. Şu an yazacağım hiçbir şarkının bir çeşit vicdan mastürbasyonundan öteye geçmeyeceğini hissediyorum. Ayrıca yeni geçen sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan ya da beni retweet eden herkesi toplarlar valla" diye yanıt verdi.

Şanışer, Türkçe rapin gidişatı ve yeni rapçiler hakkında şunları söyledi: 

"Bence rap müziğin kendi içinde alt dallara ayrılmasında bir problem yok. Dünya çok hızlı değişiyor ve her yıl yeni müzisyenler yetişiyor. Bir önceki nesilden dinledikleri müziğin üstüne yeni ve kendi dünyalarına uygun eklemeler yapmalarını, ya da müziği sağaltmalarını son derece doğal ve hayatın olağan akışına uygun buluyorum. 

Zaman zaman anlamakta zorluk çeksem de, dinlediğim bazı şeyler hoşuma gitmese de her kuşağın ve her demografik grubun kendi müziğini yapmak/dinlemek gibi bir özgürlüğe sahip olması çok güzel bence. Bu durumun gözümü korkuttuğunu hissettiğim ufak bir zaman dilimi oldu, ama bu düşünce yapısından hızla çıkmayı becerdim.  

Çünkü ben, beni ya da diğer müzisyenleri kaç kişinin dinlediğini düşünerek müzik yapamazdım. Hedefim hiçbir zaman herkes tarafından sevilen bir yıldız olmak olmadı. Kendi doğrularımı, kendi sevdiğim biçimde şarkılara dönüştürmekti beni mutlu eden şey. Bu samimiyeti yitirmediğim müddetçe yaptığım şeyin modasının(eğer bir modası varsa) geçmeyeceğini umuyorum. Şarkıların formları her zaman değişir, her zaman değişmiştir. Ama özünde doğru, samimi yazılmış bir şarkı tarzı, formu ya da dili ne olursa olsun insanları etkiler diye düşünüyorum."   

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Yurttas
20.10.2022 10:57
AKP liler susmayin itiraz edin yarın sıra size de ge le ek.Bize bir sey olmaz demeyin dünya ülke tarihlerinde yüzlerce örneği varl  
 
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