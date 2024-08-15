ABD’nin Kerkük’teki sinsi oyunu!

2003 yılında “Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha silahları var” diyerek Irak’a giren ABD, 2011’de “Pardon” diyerek Irak’tan çıktı!

Geride üçe bölünmüş bir Irak bıraktı!

Kuzeyi Kürtler için ayırmışlardı!

Bunun için en büyük engel Türkmenlerdi!

Bu nedenle ilk olarak Türkmen yurdu olan Erbil, Süleymaniye, Kerkük ve Musul’da Türkmenler yurtlarından edildi!

Tapu dairelerini yakıp yıktılar önce, hukuken Türkmenler bir şey ispatlayamasın diye!

Türkmenler soykırıma uğratıldı!

Bunu kurdukları IŞİD’e yaptırdılar!

2014’de başlayan saldırılarda Türkmenlere zulmedildi, tarihi miras yok edildi!

12. ve 13. Yüzyılda Mezopotamya ve Suriye’de hüküm sürmüş Türk devleti Zengiler inşa edilen yapılar yerle bir edildi.

1293 yılında inşa edilen Yahya Ebu el-Kasım Türbesi!

1248’de inşa edilen İmam Avnüddin Türbesi!

1172’de inşa edilen El-Nuri Ulu Camii!

Bunlardan birkaçıydı!

Diğer taraftan, Kadı el-Ban Musuli Türbesi ve İmam El Baher Cami de yıkıldı!

Osmanlıların 1881’de inşa ettiği Paşa Cami de yıkıldı!

Bu bölgede Türk izi taşıyan her şeyi yakıp yıktılar!

Tarihi kaynakların hepsinin Türk şehri olarak tanımladığı Kerkük için İngiliz istihbaratçı Ely Bannister Soane ne diyor biliyor musunuz?

"Kerkük, Türkmenleri, meyveleri ve ham petrolü ile ünlüdür, bunların hepsi bol miktarda bulunur”

İşte ham petroldü asıl olay!

Bugün Gazze açıklarındaki doğal gaz için Filistin’de katliam yapanlarla, Suriye’nin kuzeyini Araplardan temizleyip Kürtlere teslim etmek isteyen zihniyet aynı zihniyet!

Daha geçtiğimiz gün ABD’li emekli Albay Douglas McGregor itiraf etti!

“Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz”

Her şeyi göz göre göre yapıyorlar!

Bugün Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Talabani ailesine yakın Kürdistan Yurtsever Birliği'nden Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi olarak atadı!

Güya seçim yapılmıştı!

Kerkük Valisi seçimi nerede yapıldı biliyor musunuz?

Bağdat’ta Reşit Otel’de!

Evet evet yanlış okumadınız. Kerkük Valisini Bağdat’ta bir otelde seçtiler!

Seçimleri İl Meclis üyelerinden kaçırdılar!

İl Meclisinde Kürt Partileri: 7 sandalye (KYB 5, KDP 2), Araplar: 6 sandalye, Türkmenler: 2 sandalye, Hristiyanlar: 1 sandalyeye sahip!

Zaten ABD’nin yardımıyla ya katlettikleri ya sürgün ettikleri Türkmenlerden sayıca fazlalar ancak ona rağmen dalavere peşindeler!

16 sandalyeden oluşan meclisin

Beşi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB), üçü Arap ve biri Hıristiyan olmak üzere toplam 9 üyesi, Reşid Otel’de bir araya gelerek Kerkük Valisi ve Kerkük İl Meclis Başkanı'nı seçti!

Neden Kerkük’te değil!

Reşit Otel’de neler döndü?

Zaten ABD işgalinden sonra getirilen temsili kota sistemiyle Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor!

Anlaşılan o ki ABD, bunu il ve ilçelere kadar yaymak istiyor!

Zorbalıkla yaptıklarını demokrasi kılıfına sokuyorlar!

Demokrasiyi araç olarak kullanıyorlar!

Tüm dünyanın gözü önünde yapıyorlar her şeyi ama dünyanın sesi soluğu çıkmıyor!

O her olayda demokrasi nidaları atan Avrupa, ABD’nin zorbalıkla “insansızlaştırdığı” bölgelerde kalanlarla oynadığı demokrasi oyununa seyirci kalıyor!

Tarih herkesi ve her şeyi not alıyor!