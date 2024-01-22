Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 2 talip birden

Trabzonspor’da kadro dışı kalmasının ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ve Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos’un talip olduğu Abdülkadir Ömür’ün talipleri artıyor.

BAŞAKŞEHİR VE PENDİKSPOR TALİP OLDU

HaberTürk’ten Çağatay Çelik’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Pendikspor milli yıldıza talip oldu.

5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Hull City’nin 3.5 milyon euro bonservis ödemeyi teklif ettiği Abdülkadir için iki kulüp de 5 milyon euro önerdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan yıldız futbolcunun Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.