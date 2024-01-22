Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte program...

Süper Lig hız kesmeden devam ediyor.

22. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını yazacak.

Maçların programı şu şekilde;

YARIN
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Volkan Aliakar
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Gürel Yurttaş / Mirza Şeker

ÇARŞAMBA
17.00 Ankaragücü-Karagümrük: Volkan Aliakar
17.00 Gaziantep FK-Konyaspor: Recep Çınar
20.00 Antalyaspor-Sivasspor: Mirza Şeker
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

PERŞEMBE
17.00 Samsunspor-Kayserispor: Eren Bozdaş
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Sedat Kaya

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