Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig hız kesmeden devam ediyor.
22. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını yazacak.
Maçların programı şu şekilde;
YARIN
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Volkan Aliakar
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Gürel Yurttaş / Mirza Şeker
ÇARŞAMBA
17.00 Ankaragücü-Karagümrük: Volkan Aliakar
17.00 Gaziantep FK-Konyaspor: Recep Çınar
20.00 Antalyaspor-Sivasspor: Mirza Şeker
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
PERŞEMBE
17.00 Samsunspor-Kayserispor: Eren Bozdaş
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Sedat Kaya
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