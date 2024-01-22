Avustralya Açık'ta Filistin protestosu. Tribünde kavga çıktı Zverev şaştı kaldı

Turgay Tütüncü
Avustralya Açık'ta Filistin protestosu. Tribünde kavga çıktı Zverev şaştı kaldı
Zverev ile Norrie'nin karşılaştığı son 16 turu mücadelesinde bazı taraftarlar kortun içine "Özgür Filistin" yazılı broşür attı.

Sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta son 16 turu 2. gün maçları oynandı.

Melbourne’de düzenlenen turnuvada Alexander Zverev, Cameron Norrie’yi geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. 5 set süren dev mücadelede ilginç de bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 3. Setinde 4-1’lik Zverev’in üstünlüğü bulunduğu sırada tribündeki bazı seyirciler kortun içine beyaz sayfalarda siyah harflerle “Özgür Filistin” ve “Siz tenis bombalarının Gazze'ye yağmasını izlerken” yazılı broşür atmaya başladı.

Maç kısa süreliğine durdurulurken bazı seyircilerin tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

Protestocuların dışarı çıkarılması sonucu olaylar noktalanırken maç sonunda kendini güvende hissetmediğini söyleyen Zverev "Böyle bir şey olduğunda, başka bir taraftarın diğer kişiyi dışarı sürüklememesi gerekir" dedi ve Melbourne Park'ta oyuncular da dahil olmak üzere güvenliğin genellikle çok sıkı olduğunu belirtti. "Güvenlik görevlilerinin orada olması lazım... oldukça çabuk." Dedi.

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