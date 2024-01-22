Quaresma'nın ayak sesleri duyuldu. Kendi hesabından duyurdu

Attığı golleri ve alışık olduğumuz akrobasi hareketleri yapan Quaresma, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı video sosyal medyada binlerce görüntülenme alırken, beğeni yağmuruna tutuldu.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Quaresma'nın paylaştığı gönderiye düştüğü nottu.

Portekizli yıldız videoyu, 'Seni şimdiden özledim' notuyla paylaştı.

Beşiktaşlı taraftarlar ise 'Hala formunda kral', 'Trivela ve rabonanın ustası', 'Geri dön Quaresma' tarzında yorumlar yaptı.

BEŞİKTAŞ'A MESAJ YOLLADI

Quaresma, ülke basınına verdiği röportajda, "Her zaman sahada kariyerimi noktalamak istediğimi ifade ettim. Neler yaşanacağını göreceğiz. Kariyerim daha bitmedi. Beşiktaş bir ihtimal, benim için özel bir kulüp. Bunu defalarca dile getirdim. Ailem de orada çok mutluydu. Görelim...''

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıkarken, 38 gol attı ve 77 asist yaptı.