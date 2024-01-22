Basket sahası boks ringine döndü: 1 oyuncunun dişleri kırıldı

Kaynak: DHA
Basket sahası boks ringine döndü: 1 oyuncunun dişleri kırıldı
Bursa’da U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde oynayan İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor maçının sonunda ortalık karıştı. Takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirlerine girdi.

20 Ocak’ta Bursa Çekirge Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen U16 basketbol maçında İnegöl Atlas Spor, Bursa ekibi Winner Spor’a 52-50 yenildi. Maç bittikten sonra rakiplerini kutlamak isteyen İnegöl Atlas Spor oyuncuları, karşı takım oyuncularının saldırısına uğradı.

İki takım arasında çıkan kavgada, İnegöl Atlas Spor oyuncusu Yusufcan Değirmenci’nin dişleri kırıldı. Kavga, seyircilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraflar, antrenörlerin ve hakemlerin müdahalesiyle ayrıldı. Yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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‘OLAYA KARIŞAN SPORCU HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI’
Yusufcan Değirmenci’nin sağlığının iyiye gittiği belirtildi. İnegöl Atlas Spor Kulübü, yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün 20 Ocak 2024’te Winner Spor ile oynadığı U-16 Erkekler Basketbol maçı sonrası, maçı kaybettikten sonra rakibimizi kutlamaya giderken, bazı Winner Spor oyuncularının oyuncularımıza saldırması sonucu olaylar çıktı. Basında ve sosyal medyada çıkan haberlerde yer alan Kestel Belediyespor ile ilgili iddialar doğru değildir. Biz Atlas Spor olarak bu yanlışı haber yapanlara ilettik.

Ancak tüm haberlere ulaşamadığımız için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Olaylar sırasında bir oyuncumuzun dişleri kırıldı. Haberlerde bahsedilen çene kırılması ise doğru değildir. Atlas Spor olarak rakibimizin yöneticileriyle konuştuk. Onlar da olaya karışan sporcularına disiplin cezası vereceklerini söylediler. Biz de federasyondan gelecek kararı bekliyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

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