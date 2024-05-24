Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı

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Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı

Abdullah Avcı kaybedilen kupa finali sonrası konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybeden Trabzonspor’da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı’nın açıklamaları:

“RAKİBE UZAK KALDIK”

"13. dakikada oyun dengede giderken öne geçtik. 20. dakikadan sonra Beşiktaş oyunu aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık, oynamalarına izin verdik. Topa sahip olarak bizden daha iyi oynadılar. Topu, bize geçtiği bölümde çabuk kaybettik. İkinci topları alamadık. Devreye 1-0 önde girsek oyuna daha fazla müdahale edebilirdik"

“ÖRNEK BİR KUPA FİNALİ OLDU”

"Oyunu elimize alarak skoru 2-2'ye getirdik. Gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bir topu kısa düşürerek rakibe verdik. Rakip de bunu değerlendirdi. Üzgünüz. Taraftarımız buraya geldi. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı. Güzel bir final oldu. Festival havasında geçti. Örnek bir kupa finali oldu"

“TRABZONSPOR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

"Finalleri oynamak kolay değildir. Bu finalleri oynamak önemli bir deneyimdir. Oyuncuların zihinsel olarak adapte olmaları gerekiyor. Anlar futbolda çok önemli. Bazen değerini fark edemiyoruz. Trabzonspor, çok büyük bir kulüp. Yarışan bir kulüp. Sürdürülebilir ve yarışabilir bir Trabzonspor için çalışıyoruz"

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