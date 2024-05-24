Mehmet Büyükekşi açıkladı. Ali Koç şaştı kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

"YOL HARİTASI YAPTIK"

Büyükekşi’ye Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un yaptığı, "Yol haritası yaptık. Bunun içinde önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda olmamak var. Başka kulüpler de olmamayı düşünüyor. 2 Nisan'daki sözlerimizle taşlar yerinden oynuyor. VAR hakemleri getirildi, TFF seçimleri açıklandı, daha da önemlisi 3-5 kulüp diye ifade ettiği TFF başkanının onlarca kulüp sistemi değiştirmek adına eyleme girdi. Şu an 150'ye geldi imzalar, kıymeti harbiyesi yok şu an, haziran başı olsun istiyorduk. TFF'de değişim olursa en büyük sebebi Fenerbahçe'dir" açıklaması soruldu.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Büyükekşi Ali Koç’a verdiği cevapta, "Şu anda böyle bir şey bizim gündemimizde yok. Şu anda talimatlar açıklanmadı. Önümüzdeki yılın talimatları açıklandığında biz de katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız hep birlikte göreceğiz" dedi.