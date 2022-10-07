﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor

Geçen sezon bordo-mavilileri 38 sene sonra şampiyon yapan Avcı, aynı başarıyı Avrupa kupalarında gösteremedi.

Sezon başı Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta sadece 3 puan alabildi.

İlk maçında Frençvaroş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, ikinci maçta evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenmişti.

Bu akşam oynanan üçüncü maçta ise Monaco'ya 3-1 yenilen temsilcimiz, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Avcı, çeşitli takımlarda çıktığı Avrupa Kupası maçlarında çok kötü bir performans sergiledi.

Bu maçlarda sadece 5 galibiyet gören Avcı, 18 kez ise yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. Başakşehir bu 18 maçta sadece 3 kez kazanırken, 7 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşadı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi’nde 6 karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa’ya veda etti.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0’lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0’lık sonuçla kupaya veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak kötü sonuçlarını sürdürdü. Daha sonra 2-1'lik Kızılyıldız galibiyetini gören Avcı, Monaco'da yine yıkıldı.

Abdullah Avcı’nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 – 0

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 – 0

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 – 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 – 3

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 – 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 – 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 – 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 – 0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 – 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga (Portekiz) 2 – 1

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 – 0

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 – 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 – 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga (Portekiz) 1 – 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-Beşiktaş 3 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava (Slovakya) 2 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton (İngiltere)-Beşiktaş 4 – 0

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 – 3

2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde (Norveç)-Trabzonspor 1 – 1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 – 2

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma (İtalya)-Trabzonspor 3 – 0

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor 2 – 1

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag (Danimarka) 0 – 0

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor 3 – 2

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor- Kızılyıldız (Sırbistan) 2 - 1

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco (Fransa)-Trabzonspor 3-1