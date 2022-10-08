8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Monaco yenilgisi k�zd�rd�! Abdullah Avc� d��meye basacak ve rotasyon yapacak

Monaco yenilgisi k�zd�rd�! Abdullah Avc� d��meye basacak ve rotasyon yapacak

Trabzonspor'da Abdullah Avc� rotasyon sinyali verdi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:14
Takip Et

Top Abdullah Avc�'da, rotasyon yolda, g�zler Trabzonspor'da

Monaco yenilgisi k�zd�rd�! Abdullah Avc� d��meye basacak ve rotasyon yapacak
+
Aa
-

Avrupa Ligi'nde K�z�ly�ld�z, S�per Lig'de ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetleriyle ��k��a ge�en Trabzonspor, Monaco deplasman�nda hi� beklemedi�i bir skorla kar��la�t�. Fanatik'in haberine g�re Bordo-mavililer, Kas�mpa�a ma��yla birlikte yeniden toparlanmak istiyor. Kadroda ise baz� de�i�iklikler g�ndemde.

B�YLES�N� BEKLEM�YORDU
Monaco ma��n�n hen�z ba��nda 10 ki�i kalan ve devam�nda gol� yiyen bordo-Mavililer, g��l� rakibi �n�nde erken da��ld�. Gruptaki 3 ma� sonunda 3 puan� bulunan Karadeniz ekibi i�in haftaya Akyaz�'da oynanacak m�cadele olduk�a kritik. F�rt�na'n�n, ilk 2 hedefi do�rultusunda Monaco'yu bu kez yenmesi gerekiyor. Bu m�cadelenin �ncesinde ve sonras�nda da Trabzonspor'un olduk�a zorlu ma�lar� var.

KOLAY MA� OLMAYACAK

Karadeniz temsilcisi, pazartesi g�n� Akyaz�'da Kas�mpa�a'y� konuk edecek. �enol Can teknik direkt�rl�k g�revine geldikten sonra ��k��a ge�en ve son 2 ma�� kazanan �stanbul ekibi olduk�a formda. Bordo-Mavililer, Monaco ma��ndan 3 g�n sonra ise Be�ikta� derbisine ��kacak. �stelik bu kar��la�ma, Vodafone Park'ta oynanacak. Teknik direkt�r Abdullah Avc�, 1 haftal�k s�re�te ��k�lacak 3 ma�ta 9 puan toplamay� hedefliyor.

MECBUREN
Yo�un fikst�r nedeniyle tecr�beli �al��t�r�c�n�n farkl� 11 tercihlerinde bulunmas� bekleniyor. �zellikle Kas�mpa�a m�cadelesinde, Hamsik ve Trezeguet gibi s�rekli oynayan isimlerin daha az s�re almalar� y�ksek ihtimal. Avc�, Djaniny, Yusuf Yaz�c�, Gbamin gibi oyunculardan bu s�re�te maksimum verim almay� hedefliyor. Savunmada ise her iki bek Larsen ve Eren Elmal�'n�n alternatifinin olmay���, s�k�nt� yarat�yor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşacak
﻿Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşacak
﻿Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşacak
﻿Gölcükspor'dan geldi Fenerbahçe'de parladı
﻿Gölcükspor'dan geldi Fenerbahçe'de parladı
﻿Gölcükspor'dan geldi Fenerbahçe'de parladı
﻿İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı
﻿İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı
﻿İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı
﻿Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.