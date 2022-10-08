Monaco yenilgisi k�zd�rd�! Abdullah Avc� d��meye basacak ve rotasyon yapacak

Avrupa Ligi'nde K�z�ly�ld�z, S�per Lig'de ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetleriyle ��k��a ge�en Trabzonspor, Monaco deplasman�nda hi� beklemedi�i bir skorla kar��la�t�. Fanatik'in haberine g�re Bordo-mavililer, Kas�mpa�a ma��yla birlikte yeniden toparlanmak istiyor. Kadroda ise baz� de�i�iklikler g�ndemde.

B�YLES�N� BEKLEM�YORDU

Monaco ma��n�n hen�z ba��nda 10 ki�i kalan ve devam�nda gol� yiyen bordo-Mavililer, g��l� rakibi �n�nde erken da��ld�. Gruptaki 3 ma� sonunda 3 puan� bulunan Karadeniz ekibi i�in haftaya Akyaz�'da oynanacak m�cadele olduk�a kritik. F�rt�na'n�n, ilk 2 hedefi do�rultusunda Monaco'yu bu kez yenmesi gerekiyor. Bu m�cadelenin �ncesinde ve sonras�nda da Trabzonspor'un olduk�a zorlu ma�lar� var.

KOLAY MA� OLMAYACAK

Karadeniz temsilcisi, pazartesi g�n� Akyaz�'da Kas�mpa�a'y� konuk edecek. �enol Can teknik direkt�rl�k g�revine geldikten sonra ��k��a ge�en ve son 2 ma�� kazanan �stanbul ekibi olduk�a formda. Bordo-Mavililer, Monaco ma��ndan 3 g�n sonra ise Be�ikta� derbisine ��kacak. �stelik bu kar��la�ma, Vodafone Park'ta oynanacak. Teknik direkt�r Abdullah Avc�, 1 haftal�k s�re�te ��k�lacak 3 ma�ta 9 puan toplamay� hedefliyor.

MECBUREN

Yo�un fikst�r nedeniyle tecr�beli �al��t�r�c�n�n farkl� 11 tercihlerinde bulunmas� bekleniyor. �zellikle Kas�mpa�a m�cadelesinde, Hamsik ve Trezeguet gibi s�rekli oynayan isimlerin daha az s�re almalar� y�ksek ihtimal. Avc�, Djaniny, Yusuf Yaz�c�, Gbamin gibi oyunculardan bu s�re�te maksimum verim almay� hedefliyor. Savunmada ise her iki bek Larsen ve Eren Elmal�'n�n alternatifinin olmay���, s�k�nt� yarat�yor.