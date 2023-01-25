Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Şerafettin Tilki yazdı

Sevgili dostlar, güzel insanlar. Ne güzel eğleniyoruz di mi!

Öyle kabus, sıkıcı yazılar, ağır aksak kelimeler, uzun cümleler olmadan.

Aslında herkesin bilip, yazmadığı, konuşmadığı gerçekler ile yüzleşiyoruz.

Bunu yaparken, sıkılmayıp hep birlikte eğleniyoruz..

Ohh sefam olsun..

Sizlere söz verdiğim üzere, aslında bu yazı konum, Melih Gökçek’in iki oğluna aldığı oyuncaklar idi. Bir de, Damat Göksel Gümüşdağ’ın İBB kulübü..

Yine araya giren ‘Ajan’ konusu yüzünden bir sonraki işleme erteledik.

İstihbarat örgütleri, bunların ajanları değil konumuz.

Ancak onlar kadar, gizemli..

Biraz geriye gidelim. Yakın geçmiş zaman. İngiltere Ankara Başkonsolosu Richard Moore..

Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Park’ı daha açılmadan ziyarete gelmişti. Stadı yaparak tarihe geçen dönemin Başkanı Fikret Orman, kulübü takip eden gazeteciler ile birlikte Moore’a eşlik ettiler.

Başkan soyunma odasında sürpriz yaptı. Kulüp üyelik kartının büyütülmüş baskısını sundu..

Alkışlar, gülüşmeler, tebrikler. Güzel bir atmosfer olarak yansımıştı bizlere..

Ee şimdi ne var bunda demeyin

İşte bu Beşiktaş kongre üyesi Moore, İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın başına geçti.

Kartal gibi uçtu. Zirveye kondu.

Buradan hareket ile konumuza dönelim.

Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı, “İçimizde hain var. Giresun maçı öncesi taktik değiştirip rakibi şaşırtmak istedik. Akşam sosyal medyada izledim. Bunu yapanı bulacağız..” şeklinde açıklama yaptı.

ÖZEL BİRİM KURDU

Avcı sorup soruşturdu olmadı. İçerden hareket etme kararı aldı. Medya sorumlusu Can Karyağdı ve yardımcısı Orhan Ak’ı odasına çağırdı. Güvendikleri birer kişi daha bulup 4 kişilik istihbarat birimi kurulması talimatı verdi. Başakşehir maçı İle başlayıp, Giresun maçı öncesi ayyuka çıkan bilgilerin nasıl sızdığını araştırın dedi..

Ak, bu konularda uzman! Geçmişten gelen ve Beşiktaş’tan gönderilmesine konu olan yapıdan tecrübeli.

Orhan Ak oldu mu Orhan Moore!..

Önce bazı futbolculardan şüphe edildi.

Kim diye merak edenler çok.

Yazalım: Abdülkadir Ömür..

Milli oyuncunun eski futbolcular İle sıkı fıkı ilişkileri olduğu biliniyor. Ömür, her arayan telefona bakan, sohbet eden, kimseyi kırmayıp konuşan yapıda..

Bu yüzden ilk şüpheli.

Gizli bilgileri kendi YouTube kanalında ifşa iden Giray Kaçar. Bir dönem bordo, mavili formayı giyen oyuncu. Takipçi kasma adına, transfer ve bu tür bilgileri paylaşıyor. Genelde uçuyor, uçuyor.. Hiç bir yere konamayıp havada kalıyor!..

Uçtu uçtu Giray uçtu.

Kaçtı kaçtı Kaçar oldu

Giray Kaçar, Avcı tutar(!)

Kısaca OCİB (Orhan, Can, İstihbarat Birimi) adı verilen yapı, eski futbolcular İle aktif olanlar arasındaki tüm ilişkileri didik didik araştırır. Yabancılar, menacerler. Derken, çalışanlar, profesyonel yöneticiler.. Tüm bu çok gizli yürütülen çalışma net. Sonuç vermiyor.

GİZLİ TAKİP

Ekip sonuç alabilme adına teknik konulara dalıyor. Soyunma odası dışındaki birçok alana gizli kamera, dinleme cihazı takılıyor.

Müthiş iddialar. İş öyle boyuta gelmiş ki, istihbarat fena çalışıyor. Takım idman dışında dinlenip yatarken, ekip hiç boş durmuyor..

Sonuçta bir servis elemanın Kaçar ile sık sık temas kurduğu bilgisine ulaşılıyor. Durum Avcı’ya, oradan Başkan Ahmet Ağaoğlu’na intikal ediyor.

Eldeki bilgi ve belgeler yetersiz bulunduğu için bu top secret dosya yeniden ilgili birime iade ediliyor..

ATOMU YENİDEN PARÇALIYORLAR

Son yıllarda moda oldu. Teknik direktörler takım idmanlarının kısa bölümünü medyaya açıyorlar. Bazen haftada bir gün yarım saat. Bunu daha uzun aralıklar İle 15 dakika İle sınırlayan bile var.

Sözde çok özel taktiksel çalışmalar yapıyorlar. Bunun dışarı sızıp, rakiplerin öğrenmesini ve önlem almasını istemiyorlar. Sanırsınız ki, atomu yeniden parçalıyorlar..

Sahaya bakıyoruz. Gülüyoruz.

İster en tepede, ister en altta. Kimin ne oynadığı belirsiz. Ne taktik var. Ne de teknik. Sistemsizlik, sistem olmuş. Kapıları kapatan hocalar, yanlarında görev yalanlar. Olup bitene çanak tutanlar. Yaptıkları bu kısıtlamalar İle kalmışlar. Bir arpa boyu yol almadan.

Bu günlük de bu kadar. ‘Bursa Bülbülü’ adlı yeni komedi filmi vizyonda. Mutlaka izleyin. Eğlencenize eğlence katın.

Film arasında yeniden görüşmek üzere kalın sağlıcakla.