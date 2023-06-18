Abdüllatif Şener’den eleştirilere halaylı yanıt. Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamıştı

14 Mayıs seçimlerinden önce aday gösterilmeyen ve sonrasında CHP’den istifa eden Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert eleştirilerde bulunmuş, seçimlerde ilk turda Sinan Ogan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıklamıştı.

Bu durum karşısında çok sert eleştiriler alan Şener, sosyal medya hesabından eleştirilere ‘halay’ çekerek yanıt verdi.

CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar."

Şener son olarak Twitter hesabından katıldığı bir düğünün görüntülerini paylaşarak, kendisine gelen eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'li eski Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini söyledi.

SANDIĞINDAN GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Bu açıklamaların ardından Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Şener'in oy kullandığı sandıktaki CHP müşahidine ulaşarak müşahidin, Şener'in oy kullandığına tanıklık ettiğini ve sandıktan geçersiz oy çıkmadığını belirttiğini açıklamıştı.