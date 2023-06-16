Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu. CHP’den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamıştı

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve son dönemlerde de CHP Genel Merkezi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV ekranlarında konuşan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini kaydetti.

SEÇİM DÖNEMİNDEKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

‘14 Mayıs sonuçlarından sonra istifa ettiğini’ belirten Şener’in, sosyal medya hesabından seçim döneminde yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Şener’in paylaşımlarında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting ve programlarına katıldığı, CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Belçika’da seçim çalışmaları yürüttüğü görüldü.

Şener’in söz konusu paylaşımları şu şekilde: