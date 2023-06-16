Gazeteci Erdem Avşar Abdüllatif Şener'in gerçekte kime oy verdiğini açıkladı

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Abdüllatif Şener, ikinci turda geçersiz oy kullandığını açıklamış ancak oy kullandığı sandıkta geçersiz oy olmadığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Erdem Avşar Şener'in kime neden oy verdiğini açıkladı.

Gazeteci Erdem Avşar Abdüllatif Şener'in gerçekte kime oy verdiğini açıkladı

CHP'de seçimin kaybedilmesinin ardından sular durulmazken, Abdüllatif Şener de partiden istifa ettiğini açıklarken, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmadığını da dile getirdi.

Abdüllatif Şener'in açıklamalarını yorumlayan gazeteci Erdem Avşar ise Şener'in kime neden oy verdiğini açıkladı.

Avşar, Şener'in geçersiz oy kullandığını dile getirerek oyunun rengini açıklamak istememesine dikkat çekerken, Abdüllatif Şener'in Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olabileceğini dile getirdi.

Erdem Avşar, Şener'in bu tutumunun ise AKP'ye geri dönmek arzusu olduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Abdüllatif Şener: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım" demişti.

@senerabdullatif'in oy kullandığı sandıktan "GEÇERSİZ OY" çıkmamış...

Charlie Chaplin komedisi izliyoruz

Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090.

Demek ki, @senerabdullatif açıklamak istemediği oyunu kime kullandı?

@RTErdogan'a

Kuş dağa dönmek için yeniden kanat çırpıyor olsa gerek..."

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ŞENER NE DEMİŞTİ?

Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz sorusuna Şener şöyle yanıt verdi:

"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım.

Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim.

Şöyle bir detayda var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim. Bir kere CHP Genel Merkezi 2. tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler."

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