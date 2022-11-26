İngiliz medyası milli futbolcuların uyuyan eşlerini paylaştı

Daily Mail Gazetesi ABD maçında tribünde esneyen futbolcu eşlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Ada basını Milli futbolcuların sönük futbolunu "İngiliz futbolcular sahada eşleri tribünde uyudu" şeklinde yorumladı.

Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.

İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.

2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;



1- İngiltere: 4 puan

2- İran: 3 puan

3- ABD: 2 puan

4- Galler: 1 puan