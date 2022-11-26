26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz medyası milli futbolcuların uyuyan eşlerini paylaştı

İngiliz medyası milli futbolcuların uyuyan eşlerini paylaştı

Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ABD'yi yenemeyince son 16 kalma şansını son maça bıraktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 00:32
Takip Et

ABD'yi yenemeyince İngiliz medyası Milli futbolcuları hedef aldı

İngiliz medyası milli futbolcuların uyuyan eşlerini paylaştı
+
Aa
-

Daily Mail Gazetesi ABD maçında tribünde esneyen futbolcu eşlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Ada basını Milli futbolcuların sönük futbolunu "İngiliz futbolcular sahada eşleri tribünde uyudu" şeklinde yorumladı.

Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.
İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.
2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1- İngiltere: 4 puan
2- İran: 3 puan
3- ABD: 2 puan
4- Galler: 1 puan

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
5
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
7
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
﻿2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
﻿2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
﻿2023 yılı bütçe teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.