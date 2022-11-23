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Tonlarca bira Katar'da su gibi akacak

Katar'da tonlarca bira Dünya Kupasını kazanacak takımın taraftarlarını bekliyor. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:45
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Bira üreticisi Budweiser çılgın planının ayrıntılarını açıkladı

Tonlarca bira Katar'da su gibi akacak
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Dünyanın en çok satan bira markalarından Budweiser, Katar'a gönderdiği, ancak son dakikada gelen alkol yasağı nedeniyle elinde kalan 75 milyon euroluk birayı şampiyon olan takıma vereceğini açıklamıştı.


Şirket yetkilileri bu işin nasıl olacağını CNN Business'a açıklarken “Dünya Kupasını kazanan ülke için görkemli bir şampiyonluk kutlamasına ev sahipliği yapacağız.

Çünkü onlar dünyanın en iyi takımının taraftarları. Bunu hakediyorlar. Şampiyonluk şöleninde tüm biralar onlara ikram edilecek" dediler.
Şirket sözcüleri ayrıca, finallere yaklaşıldığında daha fazla ayrıntı paylaşılacağını da sözlerine eklediler.

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Ülkü turan
23.11.2022 23:18
Kararın bira yasağına bir tepki olsa gerek.dalga geçiyorlar adamlar .  
 
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