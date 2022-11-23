Tonlarca bira Katar'da su gibi akacak

Dünyanın en çok satan bira markalarından Budweiser, Katar'a gönderdiği, ancak son dakikada gelen alkol yasağı nedeniyle elinde kalan 75 milyon euroluk birayı şampiyon olan takıma vereceğini açıklamıştı.



Şirket yetkilileri bu işin nasıl olacağını CNN Business'a açıklarken “Dünya Kupasını kazanan ülke için görkemli bir şampiyonluk kutlamasına ev sahipliği yapacağız.

Çünkü onlar dünyanın en iyi takımının taraftarları. Bunu hakediyorlar. Şampiyonluk şöleninde tüm biralar onlara ikram edilecek" dediler.

Şirket sözcüleri ayrıca, finallere yaklaşıldığında daha fazla ayrıntı paylaşılacağını da sözlerine eklediler.