Ankara'nın Esenboğası Besim Güçtenkorkmaz Yeniçağ'da. İşte ilk yazısı

Besim Güçtenkorkmaz / YENİÇAĞ

Bu hafta sonu sporseverler için düşünülmüş ama sonuçta her kesimi fazlasıyla ilgilendiren bir film vizyona giriyor. Bu filmin adı “Tek yürek, imalatı harbiye”

Pek çok kişi imalatı harbiye’nin ne anlama geldiğini bilmeyebilir. İmalatı harbiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde, orduya silah ve mermi üreten kuruluşun adıydı. Kurtuluş savaşı döneminde, Atatürk’ün yanında yer alan bu önemli kuruluşun çalışanları, fabrika ekipmanlarını bir gecede sökerek gizlice Ankara’ya kaçırdılar. Kurtuluş savaşının kazanılmasında, ürettikleri cephane ile çok önemli bir rol oynadılar.

İmalatı harbiye’nin İstanbul’da olduğu dönemde bir de futbol takımı vardı. Bu takım, fabrikada çalışanlar işçiler tarafından 1910 yılında kurulmuştu. İmalatı harbiye takımı adı altında İstanbul liglerinde boy gösteriyor, özellikle Rum rakımlara karşı inanılmaz maçlar oynuyordu. Maçları kapalı gişe oynuyor, fabrika çalışanları ve aileleri tarafından destekleniyordu.

Birçok sporsever, bilmez Ankaragücü takımının İstanbul’da kurulduğunu. İmalatı Harbiye işçileri, bir gecede tüm cephane üretim tezgahları Ankara’ya taşıyıp, kurtuluş savaşına canları pahasına katıldılar. Büyük kahramanlıklar gösterdiler. Futbolcuların çoğu savaşta şehit oldu.

Savaş sırasında ve sonrasında, Ankara’da cephane üretimine başlandı. İmalatı harbiyenin küllerinden önce Turan Sanatkarangücü takımı doğdu, bu takım sonrasında Ankaragücü adını aldı. İmalatı harbiyenin adı ise artık MKE olmuştu. MKE yani Makine Kimya Endüstrisi Kurumu dosta düşmana korku vermek için yine silah ve cephane üretmeye devam ediyordu.

“Ankaragücü niye büyük kulüptür?” diye soranlara, “imalatı harbiyenin kahraman askerlerinin ruhunu taşıdığı için” diye cevap verilir.

İşte bu büyük kulübün kuruluşunu ve kurtuluş savaşındaki kahramanlıklarını anlatan filmin adı “Tek Yürek. İmalatı Harbiye”.

Film yarın (10 Mart 2023) sinemalarda vizyona giriyor. Takım ayrımı yapmadan tüm sporseverlerin tarihi olayları öğrenmesi için izlemesini öneririm.

İzlesinler ki bu vatanın ne canlar verilerek kurtulduğunu bir kez daha fark etsinler. Sonra bu günlere gelip, stadyumlarda niye birbirlerine girdiklerini, kavga, küfrü tribünlerden neden eksik etmediklerini sorgulayıp, gördükleri manzaralardan utansınlar.

BESİM GÜÇTENKORKMAZ KİMDİR?

1956 yılında Ankara’da doğdu. Gazetecilik yüksek okulunu bitirdi.

1976 yılında Tercüman Gazetesinin Ankara bürosunda gazetecilik yaşamına başladı. 1980-85 yılları arasında, İzmir gazetesi Yeni Asır’ın Ankara bürosunda görev aldı.

1986 yılında Sabah Gazetesinin kuruluşunu gerçekleştiren çekirdek kadrodaydı. 1986-2000 yılları arasında Sabah Gazetesinin Ankara ofisinde Spor Servisi Müdürlüğünü yaptı. Aynı zamanda Fotomaç gazetesinin Ankara temsilciliğini yürüttü.

Sonrasında, Milliyet, Habertürk, Ortadoğu ve Fanatik gazetelerine spor ile ilgili köşe yazıları yazdı. Lig TV’de yorumculuk yaptı.