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Beşiktaşlılara Ankara'da bilet satılmayacak

MKE Ankaragücü Kulübünden, Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama geldi

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:03
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Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı açıklaması

Beşiktaşlılara Ankara'da bilet satılmayacak
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MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar göre, bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak. Son 24 saat de dahil olmak üzere tarafsız passolig kartlarına da bilet satışı kapalı olacak." ifadelerine yer verildi.

Alınan karar gereği de karşılaşmada Beşiktaş taraftarları yer alamayacak.

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