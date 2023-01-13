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Weghorst'tan alıp Abubakar'a verecekler

Beşiktaş'ta Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından bütün gözler Aboubakar transferine çevrildi. İşte tüm detaylar...

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:17
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Aboubakar'ın sözleşmesi masada: İmzaya kaldı

Weghorst'tan alıp Abubakar'a verecekler
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Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte yavaş yavaş ritmini bulan Beşiktaş, önce Adana Demirspor sonra da Kasımpaşa engellerini aştı. Kara Kartal, yeniden yükseliş trendine girerken, ligde bir anda kendisini ilk 5'te buldu. Bu süre içerisinde hücum hattında yer alan Cenk Tosun ve Wout Weghorst, takımı taşıyan isimler oldu.

Ancak Weghorst'un, Paşa karşısında attığı golün ardından verdiği ayrılık mesajı ve yaşanan süreçlerin sonunda adeta bir kriz yaşandı.
Fanatik'in haberine göre mutlaka bir golcü almak isteyen ve bu bölgeye nokta atışı yapmaktan başka çaresi olmayan Siyah-Beyazlılar, eski yıldızı için devreye girdi.

Kara Kartal, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kamerunlu santrfor, Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

KESENİN AĞZI AÇILDI

30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon euroluk kiralama ücreti ile Porto'dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı.

Siyah-Beyazılar, Weghorst'a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar'a önerecek.
Kontrat ise 2.5 senelik olacak. Yıldız oyuncunun, bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, resmi adımların kısa bir süre içerisinde atılacağı bildirildi.

2.8 MİLYON EURO
30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon euroluk kiralama ücreti ile Porto'dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı.

Siyah-Beyazılar, Weghorst'a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar'a önerecek.

Kontrat ise 2.5 senelik olacak. Yıldız oyuncunun, bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, resmi adımların kısa bir süre içerisinde atılacağı bildirildi.
 

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Reisim Atatürk
13.01.2023 12:34
Aboubakar Beşiktaş'ı en ihtiyacı olduğu zaman iki kere bıraktı, bence iyi bir teklif aldığı gün gene bırakır. Beşiktaş'ı sıçrama tahtası olarak kullanıyor.  
 
zonguldak
13.01.2023 12:26
bu adam beşiktaşı bırakıp kaçmadımı yanlışmı hatırlıyom,  
 
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