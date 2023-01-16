Aboubakar transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesinden sonra gündeme alınan Aboubakar transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların Kamerunlu golcü ile anlaştıkları, ödenecek ücretin ve sözleşme süresinin de belirlendiği belirtildi.

Aboubakar'a bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro, sonraki 2 sezon için de 3'er milyon euro ödeneceği ileri sürüldü.

Sözleşmenin 2.5 yıllık olacağı, sonraki 1 yıl için de opsiyonlu yapılacağı bildirildi.

Aboubakar'ın Suudi Arabistan takımı Al Nassr'la sözleşmesini fesh etmesinin ardından önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor.