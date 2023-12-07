Canan Karatay Alzheimera iyi gelen besinleri tek tek açıkladı

Yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay Alzheimera iyi gelen besinleri açıklaması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Canan Karatay Alzheimera iyi gelen besinleri tek tek açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Karatay bu sefer Alzheimer hastalığına dair merak edilenleri açıkladı.

Karatay, Alzheimer hastalığını önceleyecek besinlerle dikkat çeken çıkışlar yaptı.

Canan Karatay, Alzheimer hastalığına iyi gelecek besinleri de tek tek sıraladı.

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“SUSUZ KALMAYACAĞIZ KRİSTAL KAYA TUZSUZ KALMAYACAĞIZ”

Alzheimer hastalığına karşı ne yapacağımızı da söyleyen Karatay şunları belirtti:

“Sağlık beklenme her şeyin temelinde. Sağlıklı beslenme sonucu sağlıklı bağırsaklar her şeyin temelinde. Özellikle ileri yaşlarda susuz kalmayacağız, kristal kaya tuzsuz kalmayacağız, mineralsiz kalmayacağız, B, C, D vitaminsiz kalmayacağız, bol köy tereyağı Urfa, Trabzon yağları çok önemli.

Ve de zeytinyağı çok çok önemli. Bunları yavaş yavaş vücudumuza sokarsak alzheimer ilerlemesini de önleriz ve de geriler. Sağlığımıza kavuşuruz”

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ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

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